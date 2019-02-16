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Агент 024

Люки, столбы и арыки. Какие проблемы увидели бишкекчане

В рубрику «Агент 024» читатели продолжают присылать сообщения о городских проблемах. 24.kg собрало ответы муниципалитета.

1Арыки без дырок

В новых бетонных лотках на улице Усенбаева проделают все нужные дренажные отверстия по бокам и снизу после завершения всех монтажных работ.

Напомним, что читатель удивился, как собираются поливать город новыми арыками.

2Аварийные столбы

Аварийную опору на улице Сухомлинова пообещали убрать. Подрядчикам уже дали соответствующее указание. В мэрии отметили, что столбы еще не переданы на баланс муниципалитета.

читателя
Фото читателя. В Джалал-Абаде отремонтировали столб

Иногда агенты сами присылают фотоотчеты об устраненных недостатках. Читатель из Джалал-Абада сообщил, что столб отремонтировали.

3С ворами люков сладить не в силах

На столичных улицах продолжают воровать люки и решетки. Читатели регулярно присылают сообщения о новых фактах пропажи. В частности, на улице Токтоналиева.

По данным управления капитального строительства мэрии, за два месяца украдено более ста люков и решеток.

Их замену уже изготовили и начали устанавливать. Улица Токтоналиева в списке одна из первых.

А на улице Туголбая Аты Бишкектеплосеть установил люки на колодцах.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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