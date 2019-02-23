17:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (51)

Чудаки парковки. Читатели продолжают присылать фотографии с нарушителями

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Вновь бишкекчане жалуются на таксистов. Один загородил проход с аллейки возле Театра оперы и балета, другой стоял на остановке общественного транспорта на перекреске проспектов Чуй и Манаса. Еще один встал против движения почти на перекрестке улиц Боконбаева и Логвиненко.

Два автовладельца оставили машины на тротуаре.

Читатель прислал видео с улицы Чокморова (пересекает проспект Манаса). «Из-за припаркованных машин движение может проходить только в одну сторону», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На просьбы убрать машины они не реагируют
Чудаки парковки. Освободите остановки общественного транспорта
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, почему не работают эвакуаторы
Чудаки парковки. Троллейбусы не могут проехать из-за стоящих в два ряда машин
В Бишкеке на проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы
Чудаки парковки. Они блокируют машины соседей
Нарушают правила. На улице Шопокова водители паркуются возле знака
Водитель внедорожника припарковался почти на ступенях медицинского центра
Чудаки парковки. Автобусные остановки Бишкека стали стоянкой для таксистов
Чудаки парковки. Они считают, что оставлять машину на зебре — это нормально
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автомобиль сбил девушку. ДТП попало на&nbsp;видео В Бишкеке автомобиль сбил девушку. ДТП попало на видео
В&nbsp;пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру &laquo;Безопасного города&raquo; В пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру «Безопасного города»
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители не&nbsp;могут решить, нужен&nbsp;ли поворот со&nbsp;второй полосы «Безопасный город». Водители не могут решить, нужен ли поворот со второй полосы
&laquo;Безопасный город&raquo;. Бишкекчане просят увеличить количество остановок «Безопасный город». Бишкекчане просят увеличить количество остановок
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи