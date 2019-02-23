Чудаки парковки. Читатели продолжают присылать фотографии с нарушителями

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Вновь бишкекчане жалуются на таксистов. Один загородил проход с аллейки возле Театра оперы и балета, другой стоял на остановке общественного транспорта на перекреске проспектов Чуй и Манаса. Еще один встал против движения почти на перекрестке улиц Боконбаева и Логвиненко.

Два автовладельца оставили машины на тротуаре.

Читатель прислал видео с улицы Чокморова (пересекает проспект Манаса). «Из-за припаркованных машин движение может проходить только в одну сторону», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.