Медведь наведался в полицейский участок в США и напугал офицеров

В отделение патрульной полиции на шоссе Траки (штат Калифорния) зашел медведь. Нежданный гость попал на видео и стал звездой соцсетей, сообщили «Известия».
Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал ABC News в Twitter.
На кадрах видно, как животное легко открывает входную дверь в участок и не спеша заходит в помещение. Прогулявшись возле автомата с едой и зайдя в соседнюю комнату, хищник тем же путем покинул отделение.
Реакция полицейских в кадр не попала, однако через пару секунд следом за любопытным медведем выбежали два вооруженных офицера. Видимо, подобный визитер их очень удивил. Чем закончился инцидент, не сообщается.