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Агент 024

Медведь наведался в полицейский участок в США и напугал офицеров

В отделение патрульной полиции на шоссе Траки (штат Калифорния) зашел медведь. Нежданный гость попал на видео и стал звездой соцсетей, сообщили «Известия».

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал ABC News в Twitter.

На кадрах видно, как животное легко открывает входную дверь в участок и не спеша заходит в помещение. Прогулявшись возле автомата с едой и зайдя в соседнюю комнату, хищник тем же путем покинул отделение.

Реакция полицейских в кадр не попала, однако через пару секунд следом за любопытным медведем выбежали два вооруженных офицера. Видимо, подобный визитер их очень удивил. Чем закончился инцидент, не сообщается.
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