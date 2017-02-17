Кыргызстан: кадровые перестановки за 13—18 февраля

В Кыргызстане произошло несколько важных кадровых перестановок.
Шухрата Сабирова назначили директором Государственного агентства антимонопольного регулирования.
Ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата президента при правлении Розы Отунбаевой, а затем работал заместителем директора Госагентства по строительству при правительстве КР.
Данияр Саякбаев назначен заместителем заведующего отделом внешней политики аппарата президента КР.
Данияр Саякбаев окончил
2007–2009 — стажировка в различных департаментах МИД КР.
2009–2014 — работал в
С сентября 2014 года — эксперт отдела внешней политики аппарата президента.
Бекжан Супаналиев назначен заведующим отделом по вопросам социального развития, истории и культуры.
2000 — заместитель директора Республиканского молодежного центра «Жаштык» при мэрии Бишкека;
2001–2004 — администрация президента КР,
2004–2010 — Агентство развития и инвестирования сообществ КР (АРИС);
с 2011 года — в аппарате правительства КР;
с 2016 года — заведующий отделом образования, культуры и спорта.
Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий.
Зайырбек Эргешов ранее занимал должность заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата главы государства.
Тайырбек Сарпашев временно отстранен от обязанностей председателя ГРС.
Тайырбек Сарпашев написал заявление
Исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы временно возложено на Кумушбека Шамканова, проработавшего его заместителем с июня 2015 года.
Кадровые перестановки произошли в Вооруженных силах Кыргызстана.
Заместители командующего Нацгвардией Кыргызстана освобождены от должностей.
От должности заместителей командующего освобождены Айбек Жумабаев и Исламбек Кенжекулов. От должности первого заместителя командующего — начальника Главного штаба Национальной гвардии освобожден Мирбек Имаев.
Все назначены в 2014 году.
Азимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог Кыргызстана.
Азимкан Жусубалиев родился 26 марта 1965 года в селе Гульча Алайского района Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер автомобильного транспорта» (1987). Ранее занимал должность заведующего отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства.
В регионах Кыргызстана произошли кадровые перестановки.
Бакыт Джусупов назначен послом Кыргызстана в Австрии.
Бакыт Джусупов родился в 1981 году в селе
Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, «международные отношения».
С 2010 года работает в администрации президента КР, отдел внешней политики. Знает пять языков.
Айбек Маматбеков назначен генеральным консулом Кыргызстана в ОАЭ.
Айбек Маматбеков родился в 1978 году в селе Тюп. Окончил Международный университет Кыргызстана, «дипломатия и международное право».
2000–2001 годы — МИД КР;
2012–2013 годы — аппарат правительства КР, заведующий сектором протокола;
2013–2017 годы — МИД КР, Департамент государственного протокола, заведующий отделом, директор.
Майрамбек Болтуруков стал почетным консулом КР в Петропавловске (Казахстан).
17 февраля в Астане состоялась церемония вручения экзекватуры почетному консулу КР в Петропавловске. Новому почетному консулу пожелали успехов в работе по защите прав граждан КР в РК и плодотворной работы в продвижении интересов КР.
До этого он занимал должность председателя Кыргызского этнокультурного центра
Алмазбек Касенов возглавил Дирекцию по олимпийским видам спорта.
Назирдин Акылбеков на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию от этой должности освобожден.
Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта.
Ранее ее возглавлял Алмазбек Касенов, ставший главой Дирекции по олимпийским видам спорта.
Шакир Зулимов прежде занимал должность заместителя председателя Ошского городского кенеша. Занимавший должность
В отставку подал один из членов наблюдательного совета ОТРК Сабыр Муканбетов.
Сабыр Муканбетов отметил, что сделал это в знак протеста против оголтелой пропаганды на ОТРК.
«Наблюдательный совет ОТРК, безусловно, сделал много полезного за предыдущие пять лет. Однако к окончанию срока работы стал абсолютно вялым, беззубым. Мы не можем принимать решения. Не можем даже адекватно реагировать на происходящее на канале», — сказал он.
О кадровых перестановках с 6 по 11 февраля читайте здесь.