Кыргызстан: кадровые перестановки за 13—18 февраля

В Кыргызстане произошло несколько важных кадровых перестановок.

Шухрата Сабирова назначили директором Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Фото: интернет. Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров родился в 1970 году. Образование высшее (Кыргызский государственный университет, экономист). Экс-вице-мэр города Ош.

Ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата президента при правлении Розы Отунбаевой, а затем работал заместителем директора Госагентства по строительству при правительстве КР.

Данияр Саякбаев назначен заместителем заведующего отделом внешней политики аппарата президента КР.

Данияр Саякбаев окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «юриспруденция» (2008).

2007–2009 — стажировка в различных департаментах МИД КР.

2009–2014 — работал в Международно-правовом департаменте МИД КР.

С сентября 2014 года — эксперт отдела внешней политики аппарата президента.

Бекжан Супаналиев назначен заведующим отделом по вопросам социального развития, истории и культуры.

Фото: Интернет. Заведующий отделом по вопросам социального развития, истории и культуры Бекжан Супаналиев родился в1977 году в городе Токмаке. Окончил Бишкекский гуманитарный университет, «политология».

2000 — заместитель директора Республиканского молодежного центра «Жаштык» при мэрии Бишкека;

2001–2004 — администрация президента КР, пресс-служба президента КР, референт;

2004–2010 — Агентство развития и инвестирования сообществ КР (АРИС);

с 2011 года — в аппарате правительства КР;

с 2016 года — заведующий отделом образования, культуры и спорта.

Зайырбек Эргешов назначен директором Государственной комиссии по делам религий.

Зайырбек Эргешов ранее занимал должность заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата главы государства.

Тайырбек Сарпашев временно отстранен от обязанностей председателя ГРС.

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Тайырбек Сарпашев написал заявление премьер-министру с просьбой временно — на период работы межведомственной рабочей комиссии — освободить от должности, чтобы не препятствовать ведению расследования.

Исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы временно возложено на Кумушбека Шамканова, проработавшего его заместителем с июня 2015 года.

Кадровые перестановки произошли в Вооруженных силах Кыргызстана.

Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией Вооруженных сил КР;

Уларбек Шаршеев — начальником Главного штаба, первым заместителем председателя Государственной пограничной службы;

Данияр Сатимов — заместителем председателя Госпогранслужбы;

Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба — первого заместителя председателя ГПС.

Заместители командующего Нацгвардией Кыргызстана освобождены от должностей.

От должности заместителей командующего освобождены Айбек Жумабаев и Исламбек Кенжекулов. От должности первого заместителя командующего — начальника Главного штаба Национальной гвардии освобожден Мирбек Имаев.

Все назначены в 2014 году.

Азимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог Кыргызстана.

Азимкан Жусубалиев родился 26 марта 1965 года в селе Гульча Алайского района Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер автомобильного транспорта» (1987). Ранее занимал должность заведующего отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства.

В регионах Кыргызстана произошли кадровые перестановки.

Бекполот Айтиев освобожден от должности акима Ноокатского района Ошской области. На его место пришел Давранбек Маматалиев.

Акимом Ноокенского района Джалал-Абадской области назначен Эркинбек Маматаев. Прежний глава Абдрахман Осмонов освобожден от должности.

области назначен Эркинбек Маматаев. Прежний глава Абдрахман Осмонов освобожден от должности. Акимом Манасского района Таласской области назначен Бектеналы Дуйшобаев.

Акимом Кеминского района Чуйской области стал Улан Карагулов.

Фото: Интернет. Посол Кыргызстана в Австрии Бакыт Джусупов

Бакыт Джусупов назначен послом Кыргызстана в Австрии.

Бакыт Джусупов родился в 1981 году в селе Чон-Арык .

Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, «международные отношения».

С 2010 года работает в администрации президента КР, отдел внешней политики. Знает пять языков.

Айбек Маматбеков назначен генеральным консулом Кыргызстана в ОАЭ.

Айбек Маматбеков родился в 1978 году в селе Тюп. Окончил Международный университет Кыргызстана, «дипломатия и международное право».

2000–2001 годы — МИД КР;

2012–2013 годы — аппарат правительства КР, заведующий сектором протокола;

2013–2017 годы — МИД КР, Департамент государственного протокола, заведующий отделом, директор.

Майрамбек Болтуруков стал почетным консулом КР в Петропавловске (Казахстан).

17 февраля в Астане состоялась церемония вручения экзекватуры почетному консулу КР в Петропавловске. Новому почетному консулу пожелали успехов в работе по защите прав граждан КР в РК и плодотворной работы в продвижении интересов КР.

До этого он занимал должность председателя Кыргызского этнокультурного центра «Манас-Петропавловск» .

Алмазбек Касенов возглавил Дирекцию по олимпийским видам спорта.

Назирдин Акылбеков на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию от этой должности освобожден.

Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта.

Ранее ее возглавлял Алмазбек Касенов, ставший главой Дирекции по олимпийским видам спорта.

Вице-мэром города Ош, курирующим сферы строительства и муниципальной собственности, назначен Шакир Зулимов.

Шакир Зулимов прежде занимал должность заместителя председателя Ошского городского кенеша. Занимавший должность вице-мэра Шухрат Сабиров назначен директором Государственного агентства антимонопольного регулирования.

В отставку подал один из членов наблюдательного совета ОТРК Сабыр Муканбетов.

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Сабыр Муканбетов отметил, что сделал это в знак протеста против оголтелой пропаганды на ОТРК.

«Наблюдательный совет ОТРК, безусловно, сделал много полезного за предыдущие пять лет. Однако к окончанию срока работы стал абсолютно вялым, беззубым. Мы не можем принимать решения. Не можем даже адекватно реагировать на происходящее на канале», — сказал он.

О кадровых перестановках с 6 по 11 февраля читайте здесь.