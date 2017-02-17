Алмазбек Касенов возглавил Дирекцию по олимпийским видам спорта

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Алмазбек Касенов.
Алмазбек Касенов стал главой Дирекции по олимпийским видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба
Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Как отмечается, Алмазбека Касенова назначили на должность приказом госагентства. Другим приказом Назирдин Акылбеков на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию от должности освобожден.
Как сообщается, Алмазбек Касенов родился в 1961 году, имеет высшее образование, в 1984-м окончил КГИФК по специальности тренер-преподаватель и позднее работал по ней в нескольких учреждениях.
С ноября 2006-го по декабрь 2009-го — заместитель директора спортивного ведомства, а с апреля 2010-го по март 2011-го — директор. Под его руководством в 2010 году создали Центр олимпийской подготовки КР, а в 2012-м по его инициативе открыли Республиканский центр по развитию национальных видов спорта.
Под руководством Алмазбека Касенова провели спортивную часть первых и вторых Всемирных игр кочевников.
В 2010 году за вклад в развитие физкультуры и спорта Касенов награжден Почетной грамотой КР, а в 2016-м ему присвоили звание заслуженного работника физической культуры и спорта республики.