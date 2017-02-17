Алмазбек Касенов возглавил Дирекцию по олимпийским видам спорта

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Алмазбек Касенов.

пресс-служба

Алмазбек Касенов стал главой Дирекции по олимпийским видам спорта. Об этом сообщилаГосагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, Алмазбека Касенова назначили на должность приказом госагентства. Другим приказом Назирдин Акылбеков на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию от должности освобожден.

Как сообщается, Алмазбек Касенов родился в 1961 году, имеет высшее образование, в 1984-м окончил КГИФК по специальности тренер-преподаватель и позднее работал по ней в нескольких учреждениях.

С ноября 2006-го по декабрь 2009-го — заместитель директора спортивного ведомства, а с апреля 2010-го по март 2011-го — директор. Под его руководством в 2010 году создали Центр олимпийской подготовки КР, а в 2012-м по его инициативе открыли Республиканский центр по развитию национальных видов спорта.

Под руководством Алмазбека Касенова провели спортивную часть первых и вторых Всемирных игр кочевников.