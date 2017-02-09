Кыргызстан: кадровые перестановки за 6—11 февраля

В Кыргызстане произошло несколько важных кадровых перестановок.

Раушан Сейткасымова освобождена от должности завотделом аппарата президента.

Оназанимала должность заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР с 10 августа 2016 года.

Октябрь Абдыкаимов назначен председателем Налоговой службы.

Октябрь Абдыкаимов родился 7 ноября 1971 года во Фрунзе. Окончил в 1995 году Кыргызский государственный национальный университет по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал инспектором отдела по НДС в Государственной налоговой инспекции по городу Бишкеку. Занимал различные должности в Налоговой службе.

2008–2009 годы — заведующий сектором экономической и социальной политики администрации президента КР.

2009 год — заведующий сектором финансовой политики и отделом экономической и социальной политики администрации президента КР.

2009–2010 годы — эксперт службы стратегий и программ Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям.

С 17 ноября 2011 года — заместитель председателя Государственной налоговой службы КР.

Прежнего главу ГНС Замирбека Осмонова назначили главой Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Айнура Осмонова стала депутатом Жогорку Кенеша.

Фото: Интернет. Новый депутат ЖК

Она пришла вместо депутата от СДПК Искендера Кадыркулова, назначенного на прошлой неделе генеральным директором ОАО «Северэлектро» .

Айнура Осмонова окончила учетно-экономический факультет Кыргызского государственного университета и юридический факультет Международного университета Кыргызстана. Работала на разных должностях в нескольких банках в городе Джалал-Абаде .

Гульмиру Шакирову назначили на должность директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.

Прежнего директора Рустама Курманова освободили от должности еще в декабре 2016 года.

Фото: Интернет. Новый директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники

Гульмира Шакирова родилась 14 апреля 1968 года в селе Гульча Алайского района Ошской области.

В 1989 году окончила Московский кооперативный институт по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», в 1994-м — аспирантуру Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат экономических наук, доцент.

1989–1997 — Кыргызский государственный национальный университет, преподаватель, старший преподаватель, доцент;

1997–2006 — Институт интеграции, кыргызско-европейский факультет, доцент;

2006–2008 — Служба финансовой разведки КР, главный инспектор;

2008–2009 — Министерство финансов КР, советник министра;

февраль—март 2009-го — советник председателя Социального фонда КР;

март 2009-го — август 2010-го — Социальный фонд КР, директор учебно-методического центра;

август—октябрь 2010-го — Государственная служба финансовой разведки, заместитель председателя;

август 2011-го — январь 2012-го — председатель Госслужбы финансовой разведки;

январь 2012-го — август 2015-го — директор Фонда обязательного медицинского страхования.

Назначены судьи местных судов.

Алмазбек Атамбаев подписал указ о направлении судей в местные суды Джалал-Абадской , Ошской, и Чуйской областей.

Два адвоката лишены лицензии на профессиональную деятельность.

Салтанат Абдибаеву и Марата Токтоматова лишили лицензии на адвокатскую деятельность в соответствии с п.2 ч.4 статьи 22 Закона «Об адвокатуре Кыргызской Республики» за повторное нарушение норм Кодекса профессиональной этики адвоката.

Марат Токтоматов защищал предпринимателей, пострадавших от действий «Кырк чоро», и просил министра внутренних дел Мелиса Турганбаева, чтобы тот принял меры в отношении активистов. Также он вместе с Толекан Исмаиловой был организатором пресс-конференции представителей сообщества ЛГБТ.

Новый временный директор назначен в Центре онкологии.

Руководить центром Эрнис Тилеков будет до выборов. Дата конкурса пока неизвестна. Последние годы Тилеков работал в Национальном хирургическом центре.

О том, почему в НЦО давно не могут определиться с постоянным руководителем, читайте здесь.

За избиение уволили двух милиционеров.

Двух милиционеров уволили из органов внутренних дел за избиение, видеозапись которого появилась в социальных сетях.

Оперуполномоченных уголовного розыска РУВД Свердловского района, 1992 года рождения, и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР, 1991 года рождения, поместили в ИВС ГУВД столицы.

Выборы мэра саботируют по всей стране.

Читайте по теме Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти

Депутаты отказываются голосовать за кандидатов на должности мэров городов от партии власти, срывая выборы.

Пока горкенешам грозит роспуск, нардеп Кенжебек Бокоев предлагает увеличить количество депутатских мандатов в городских и айыльных кенешах.

О кадровых перестановках с 4 по 6 января читайте здесь.