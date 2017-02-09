По делу главы ГРС образована межведомственная рабочая комиссия

Для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры об освобождении председателя ГРС Тайырбека Сарпашева образована межведомственная рабочая комиссия. Распоряжение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, сообщил отдел информационной политики аппарата правительства.

По его данным, комиссии поручено в месячный срок изучить представление главного надзорного органа и внести предложения премьер-министру .