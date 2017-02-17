Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. На фото: Токсонбай Асанов.
Токсонбай Асанов назначен главой Дирекции по национальным видам спорта. Об этом сообщила
Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Как отмечается, сегодня Асанова представили коллективу дирекции. Ранее ее возглавлял Алмазбек Касенов, ставший главой Дирекции по олимпийским видам спорта.
Токсонбай Асанов родился в 1963 году, имеет высшее образование, окончил КГИФК по специальности тренер-преподаватель. Является кандидатом педагогических наук, доцентом, автором 15 учебно-методических пособий. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер КР, отличник образования, физкультуры и спорта. В разное время трудился в КГПУ имени И.Арабаева и КНУ имени Ж.Баласагына. С 2011 года является членом диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии КР.