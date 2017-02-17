Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. На фото: Токсонбай Асанов.

пресс-служба

Токсонбай Асанов назначен главой Дирекции по национальным видам спорта. Об этом сообщилаГосагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, сегодня Асанова представили коллективу дирекции. Ранее ее возглавлял Алмазбек Касенов, ставший главой Дирекции по олимпийским видам спорта.