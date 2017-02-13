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Азимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Жусубалиев Азимкан Ильясович назначен заместителем министра транспорта и дорог Кыргызской Республики.
Ссылка: http://24.kg/ofitsialno/45006/
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