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Общество

Арендаторы SapatCom забирают свои вещи из офисов

Арендаторы национализированного бизнес-центра SapatCom забирают из офисов свои вещи.

У здания сейчас находится около 40 человек. Все ждут возможности зайти в здание, так как в бизнес-центр пускают по два-три человека. В руках у людей коробки и сумки. Некоторые вывозят вещи на машинах.

За порядком следят пять сотрудников милиции. Обстановка мирная.

Напомним, 21 апреля в бизнес-центр SapatCom примерно в 6.00 приехали сотрудники правоохранительных органов и без объяснений вывели всех присутствующих на улицу.

Владелец здания Нариман Тюлеев назвал «захват» здания незаконным.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50303/
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