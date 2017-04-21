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Происшествия

SapatCom. Как государство забирает свое имущество

Фото ИА «24.kg»

Сегодня в 6 утра бизнес-центр SapatCom оцепили сотрудники ГУВД Бишкека. В здание зашли судебные приставы, а арендаторов и работников офисов, прибывших позже на службу, милиционеры внутрь не пустили.

В МВД ИА «24.kg» пояснили, что здание SapatCom национализировано и никакого рейдерского захвата не происходит. А милиционеры находятся в здании компании для охраны общественного порядка.

В свою очередь прибывший на место владелец бизнес-центра, экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев назвал ситуацию с SapatCom беспределом. По его словам, ему сегодня в пять утра позвонила охрана и сообщила, что на место прибыли милиционеры и судебные приставы.

«Я уже третий час не могу добиться объяснений, на каком основании SapatCom конфискуют. В решении суда нет ни слова о конфискации. А бумага, которую мне показали судебные приставы, недействительна, поскольку датирована февралем 2015 года и срок ее действия 30 дней. Получается, Фонд госимущества незаконно переоформил здание на третьего собственника и сейчас просто нагло отбирает его», — сказал Нариман Тюлеев.

В Фонде по управлению государственным имуществом заявили, что бизнес-центр передан на баланс государства.

«Мы передали материалы в Финполицию. Объект находится в государственной собственности», — сказал журналисту ИА «24.kg» глава ФУГИ Болсунбек Казаков.

Вместе с тем арендаторы, снимающие офисные помещения в бизнес-центре SapatCom, рассказали ИА «24.kg», что решение о выселении им представили неделю назад. По их словам, в прошлую пятницу пришли представители Фонда госкомимущества и Судебного департамента, собрали всех, кто снимает офисы в бизнес-центре, и показали предписание об освобождении кабинетов. Судебные приставы объяснили арендаторам, что здание конфисковано в пользу государства и они должны освободить его в течение семи рабочих дней.

Нариман Тюлеев собирается объявить голодовку в знак протеста из-за отъема здания.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50127/
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