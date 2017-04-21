Арендаторы SapatCom: Решение о выселении представлено нам неделю назад

Арендаторы, снимающие офисные помещения в бизнес-центре SapatCom, рассказали ИА «24.kg», что решение о выселении им было представлено неделю назад.

По их словам, в прошлую пятницу пришли представители Фонда госкомимущества и Судебного департамента, собрали всех, кто снимает офисы в бизнес-центре, и показали им предписание об освобождении кабинетов. Судебные приставы объяснили арендаторам, что здание конфисковано в пользу государства и они должны освободить его в течение семи рабочих дней.

Предприниматели возмущаются, отмечая, что заключали договоры непосредственно с Нариманом и Нарынбеком Тюлеевыми, и по закону должны расторгнуть отношения в установленный подписанными договорами срок.

«А сегодня мы пришли на работу, здание оцеплено, нас внутрь не пускают. Мы не можем даже свои вещи забрать. Решение суда о конфискации нам никто не представил», — говорят арендаторы.

Сам Нариман Тюлеев назвал захват здания незаконным.