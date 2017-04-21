Фонд госимущества объяснил, почему забирает у Наримана Тюлеева SapatCom

Фонд по управлению государственным имуществом объяснил, почему забирает у экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева здание SapatCom.

По его данным, конфискация обоснована судебным решением. Постановлением Верховного суда КР от 30 ноября 2015 года судебные акты судов первой и второй инстанции в части отъема в пользу государства движимого и недвижимого имущества оставлено в силе.

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В соответствии с вышеуказанным приговором суда выданы исполнительные листы в феврале 2015 года, на основании которых подразделением службы судебных исполнителей Первомайского района Бишкека возбуждены исполнительные производства.

16 мая 2016 года в адрес фонда поступило требование о принятии в государственную собственность конфискованного имущества, в том числе и здания по адресу: Бишкек, проспект Манаса, 101 (бизнес-центр SapatCom).

В этой связи ФУГИ в установленном порядке зарегистрировал за государством этот объект.

Кроме того, в целях уточнения изымаемого имущества фонд обратился в Ленинский районный суд с заявлением о разъяснении приговора от 29 июля 2013 года.

Там пояснили, что в соответствии Конституцией вступившие в законную силу акты судов КР обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

ФУГИ предпринимает практические меры по принятию в собственность конфискованного недвижимого и движимого имущества.

В ведомстве подчеркнули, что с момента перехода права собственности на здание SapatCom фонд неоднократно обращался в адрес владельцев об освобождении бизнес-центра, однако предписание игнорировалось и Нариман Тюлеев отказывался исполнять приговор Ленинского районного суда.