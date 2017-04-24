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Общество

Нариман Тюлеев намерен продолжать борьбу за бизнес-центр SapatCom

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев намерен продолжать борьбу за SapatCom. Об этом ИА «24.kg» сообщил его брат Нарынбек Тюлеев.

По его словам, Тюлеевы готовы в предусмотренном законом судебном порядке оспорить приговор всех инстанций в отношении конфискации их имущества, в частности, те пункты, на которые ссылался ФУГИ при передаче здания бизнес-центра.

«Сейчас ведутся консультации с адвокатами», — рассказал Нарынбек Тюлеев. — Вероятнее всего, будет подготовлен иск, но нет уверенности, что наши суды примут его к рассмотрению, поскольку нам уже было отказано».

В ФУГИ подчеркнули, что принимаются практические меры по принятию в собственность конфискованного недвижимого и движимого имущества.

В ведомстве отметили, что с момента перехода права собственности на здание SapatCom фонд неоднократно обращался в адрес владельцев об освобождении бизнес-центра, однако предписание игнорировалось, и Нариман Тюлеев отказывался исполнять приговор Ленинского районного суда Бишкека.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50307/
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