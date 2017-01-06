07:43
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Здоровье

Домашняя аптечка. Что в ней должно быть

Кыргызстанцы, по словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, привыкли покупать лекарства, как соль или хлеб в супермаркетах.

«В каждом доме есть кулечки, коробки и большие сумки с лекарственными препаратами. Это огромные лишние затраты на ненужные лекарства. Из-за необоснованного применения антибиотиков без показаний вырабатывается устойчивость к препаратам. Через некоторое время мы не сможем лечить элементарные инфекции», - неоднократно предупреждал чиновник.

Один шаг для искоренения вредной привычки уже сделан. С конца 2016 года при продаже антибиотиков в аптеках стали требовать рецепты.

Читайте по теме
Купи устойчивость к бактериям
Но ряд медикаментов на крайний случай в доме нужно иметь. В столичной Станции скорой медицинской помощи ИА «24.kg» рассказали, что в обязательном порядке должно быть в домашней аптечке.

Во-первых, что-то из противоаллергических препаратов (супрастин, тавегил, лоратадин). Если есть аллергики, и у них бывает бронхоспазм, тогда хорошо бы держать в аптечке сальбутамол.

Во-вторых, жаропонижающие и препараты противовоспалительного действия (это может быть сироп парацетамола, если в семье есть маленькие дети; парацетамол в таблетках для взрослых).

Также нужно иметь что-то из обезболивающего (кетонал) и успокоительного (валерьянка или корвалол).

Если в семье есть люди пожилого возраста, пригодятся нитроглицерин и препарат от давления (самый простой и с наименьшим количеством противопоказаний – каптоприл таблетированный).

Кроме того, на случай проблем с желудочно-кишечным трактом можно иметь смекту, активированный уголь либо его аналоги и обязательно регидрон (на случай диареи и рвоты, чтобы восполнить потерю жидкости).

Также в быту может потребоваться перевязочный материал (бинты, салфетки); йод, зеленка либо хлоргексидин (который используется в качестве кожного антисептика и дезинфицирующего средства); нашатырный спирт (чтобы привести в чувство человека, упавшего в обморок) в ампулах или во флаконах; спазмолитики (папаверин, но-шпа) и препарат от ожогов (олазоль).

«Вот основной набор препаратов, которые могут понадобиться. Все зависит от того, какие заболевания есть у членов семьи», - отметили в ССМП.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/42793/
просмотров: 803
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане лабораторные исследования проходят только 30 процентов лекарств
Минздрав не намерен «добивать» одни фармкомпании и открывать рынок другим
Алмазбек Токторов: На госзакупках лекарств можно смело сэкономить до 15 процентов
Купи устойчивость к бактериям
«Агент 024»: С января в аптеках не станет жизненно важного препарата для астматиков
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Депутат ЖК предлагает изменить порядок отпуска наркотических средств для тяжелобольных
В 2016 году за незаконную продажу лекарств в суды передано 41 дело
Зачем уничтожают морфин, закупленный на деньги кыргызстанцев?
Лекарства: не навреди
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom