Детская больница №3: уплотняемся не по-детски

В 1964 году, когда население Бишкека не превышало и полмиллиона человек, была сдана в эксплуатацию Городская детская клиническая больница №3. В 1970 году начал принимать маленьких пациентов и второй корпус учреждения, и вместе с первым общее число койко-мест составило 370 единиц. В 2015 году население столицы почти приблизилось к миллиону человек. Иными словами, со времени постройки детской больницы число горожан увеличилось вдвое, но размеры медучреждения остались прежними.

На чужой каравай

Необходимость расширения больницы возникла еще в восьмидесятые годы прошлого столетия, для чего был разработан проект возведения на собственной территории очередного корпуса. Об этом рассказал главврач ГДКБ №3 Талант Омурбеков, который тогда был молодым специалистом. С тех пор много воды утекло, но здание так и не было построено.

С 2000 года главврач детского медучреждения начал искать доноров для возведения нового корпуса. По его расчетам, будущее пятиэтажное здание должно было вместить 400 койко-мест, в нем должны быть установлены специальные лифты, к которым могли бы подъезжать кареты скорой помощи, на крыше даже предполагалась вертолетная площадка. Ну и, конечно, новейшее и самое необходимое оборудование. Сумма требовалась немалая. Примерно $30 миллионов.

Как рассказал главврач медучреждения, они защищали свой проект в 12 донорских организациях, писали всем, кому только можно. И только в 2006-м получили положительный ответ от некого Кувейтского фонда развития, который согласился профинансировать строительство.

На все процедуры согласования ушло три года, и вот, наконец, в 2009 году донорская организация была готова перечислить деньги, выдвигая лишь одно условие: весь процесс строительства – на всех этапах - они хотели контролировать сами. Когда все было готово к долгожданной реализации проекта, неожиданно прозвучал звонок от представителя спонсора, его сообщение на Таланта Омурбекова подействовало словно холодный душ. Арабы отказались от финансирования.

Оказывается, когда Фонд развития начал процедуру перевода средств, с кыргызской стороны их попросили деньги перечислить на счет небезызвестного ЦАРИИ, которым руководил сын бывшего президента Бакиева - Максим. Спонсоров такой расклад не устроил, проект свернули.

Старые песни о главном

Однако глава медучреждения руки не опустил. После апреля 2010 года он снова начал отправлять проект в донорские и финансовые организации. Через четыре года откликнулся Саудовский фонд развития.

Приехали финансисты, осмотрели территорию, ознакомились со всеми вытекающими в подобных случаях техническими, строительными и иными условиями и дали добро на выделение $30 миллионов. Правда, кредита. Но льготного. С процентной ставкой 1 процент годовых, с отсрочкой выплаты на 10 лет и временем погашения 25 лет.

Однако и на этот раз реализация проекта продвигается крайне медленно. По словам Ларисы Крошевой, главного специалиста департамента здравоохранения, в функциональные обязанности которого входят вопросы строительства медучреждений, проектом возведения нового корпуса детской больницы занимается само Министерство здравоохранения.

Как рассказал начальник международного отдела Минздрава Кубат Садырбеков, данный проект Минздрав презентовал международной организации «Арабская координационная группа» в конце 2015 года. Весной 2016 года доноры дали согласие на его финансирование. Сейчас проект на рассмотрении в правительстве. Если документ получит его одобрение, то в октябре 2016-го его представят в Жогорку Кенеш для ратификации кредитного соглашения. И если ратифицируют, то…

Если, если, если… Сколько их прозвучало за последние годы, а вопрос, связанный со здоровьем детей, не решается уже 16 лет. Тем временем детская больница продолжает обслуживать миллионный город, а врачам приходится размещать в четырехместных палатах порой по 6-7 детей. Уплотняемся, терпим, ждем…