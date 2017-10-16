В суды направлено шесть материалов по выборам президента Кыргызстана

В день проведения выборов президента Кыргызстана грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Криминогенная обстановка по республике оставалась стабильной и контролируемой, сообщает МВД КР.

По данным ведомства, за 15 октября на территории республики органами внутренних дел зарегистрировано 54 заявления и сообщения, связанных с выборами, среди которых проведение незаконной агитации, попытки подкупа голосов, хулиганство, нанесение телесных повреждений.

В настоящее время из них подтвержден 41 факт.

Зарегистрированы они в основном в Бишкеке (21 факт), остальные — в Чуйской (3), Ошской (2), Джалал-Абадской (4), Таласской (1), Нарынской (3) и Иссык-Кульской областях (2). В городе Ош — 5 фактов.

«По всем зарегистрированным фактам ведется проверка, материалы оформлены надлежащим образом, проводятся разбирательства. В ЦИК направлено шесть материалов, органами внутренних дел приняты меры административного характера по двум фактам. В суд направлено еще шесть материалов для принятия дальнейшего решения. Заявления и сообщения продолжают поступать», — отмечают в МВД.

Отметим, накануне в Кыргызстане прошли выборы главы государства. По предварительным подсчетам, лидирует кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков. С победой его уже поздравил глава России Владимир Путин.