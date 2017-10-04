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Омурбек Бабанов уточнил, что его отчество Токтогулович, а не Чиркешович

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов уточнил, что его отчество Токтогулович, а не Чиркешович. Об этом он сказал на теледебатах, когда другой кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков обратился к нему со словами «уважаемый Омурбек Чиркешович».

В своем ответе он также отметил, что во время премьерства Сооронбая Жээнбекова из-за непродуманной налоговой политики республиканский бюджет не получил 8 миллиардов сомов.

«Я своего предшественника никогда не назову популистом», — сказал он, отвечая на критику своего оппонента.

Омурбек Бабанов сделал замечание в адрес Сооронбая Жээнбекова, сказав, что в своих выступлениях он ни разу не упомянул борьбу с коррупцией.

«Что, в таможне нет коррупции? В других отраслях нет коррупции? Сегодня неправительственные организации говорят, что Кыргызстан занимает 136-е место в мире по уровню вовлеченности в коррупцию», — сказал Омурбек Бабанов и попросил обращаться к нему на Вы, так как его оппонент обращался к нему на ты.
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