О недостатках в МИД знает Кылычбек Султан. Его обвиняют в работе на Атамбаева

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Республике Корея обеспокоен не совсем качественной и профессиональной работой Министерства иностранных дел КР. Он готов доложить президенту страны о недостатках во внешнеполитическом ведомстве. Об этом Кылычбек Султан рассказал 24.kg.

Дипломат отмечает, что ранее направлял Сооронбаю Жээнбекову обращение, выражая готовность доложить лично о реальном положении дел в МИД КР.

Кылычбек Султан недоумевает по поводу «странного стечения обстоятельств». После того, как он публично выразил желание встретиться с главой государства, в кыргызскоязычной прессе появились слухи о том, что газета «Супер-Инфо» работает на экс-президента Алмазбека Атамбаева и даже продана ему.

Напомним, Кылычбек Султан — создатель и владелец самого многотиражного печатного издания на кыргызском языке. Он опровергает факт продажи «Супер-Инфо» Алмазбеку Атамбаеву.

«Люди, которым доверяет Сооронбай Жээнбеков, утверждают, что газета продана Атамбаеву. Это меня очень удивляет. Я не верю в то, что окружение президента страны всегда говорит ему правду. Как посол, представляющий нашу страну за рубежом, готов и даже считаю необходимым доложить главе государства лично о некоторых недостатках в системе МИД», — рассказал Кылычбек Султан.

По его словам, ранее он и лично, и письменно обращался в аппарат президента страны, однако там проигнорировали его обращение.

Кылычбек Султан надеется, что Сооронбай Жээнбеков найдет время в своем плотном графике, чтобы заслушать дипломата по актуальным вопросам внешнеполитической деятельности.