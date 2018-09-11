Уголовное наказание за двойное гражданство. Не все депутаты поддержали идею

Депутат Дастан Бекешев предлагает ввести уголовную ответственность за наличие двойного гражданства у политических служащих. Законопроект начали рассматривать на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По его словам, депутатов, судей, чиновников исполнительной власти надо наказывать уголовно за сокрытие сведений о наличии иного гражданства. Генеральная прокуратура должна возбуждать уголовное дело по статье «Подлог». Проверить наличие иного гражданства ЦИК не может. Но это не должно освобождать от ответственности тех, кто скрыл информацию о наличии паспорта другого государства.

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«Для рядовых граждан дисциплинарная ответственность предусмотрена. Норм, распространяющихся на людей, занимающих политические должности, нет», — пояснил Дастан Бекешев.

Талант Мамытов не согласился с поправками, отметив, что депутатов и так привлекают к ответственности за преступления. Кроме того, в законе есть норма, запрещающая политикам и чиновникам иметь двойное гражданство.

Дастан Бекешев сказал, что в парламент можно попасть с двойным гражданством, представив подложные справки. Генеральная прокуратура отметила, что действующего механизма проверки и привлечения к ответственности не достаточно.

Он предлагает не заключать соглашения с государствами по проверке лиц, занимающих политические и иные должности, на наличие иного гражданства, то есть оставить все как есть, и привлекать к ответственности лишь в случае, если всплывет информация о наличии иного гражданства у того или иного политического лица.

Депутат считает, что следует заключить соглашения с основными странами, гражданство которых может вызывать интерес у наших граждан, — Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, КНР и Турцией.