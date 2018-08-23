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Власть

Кыргызстан и Туркменистан намерены поднять уровень двустороннего сотрудничества

Фото аппарата президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков и Гурбангулы Бердымухамедов

Президенты Кыргызстана и Туркменистана подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между странами во время государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Ашхабад.

Глава Кыргызстана назвал подписание декларации историческим событием в двусторонних отношениях, которое открывает новую страницу в дружбе и сотрудничестве.

Президент отметил конструктивный характер переговоров. «Они подтвердили наш общий настрой развивать связи между странами и поднять уровень сотрудничества по всем направлениям», — сказал он.

По его словам, уделено внимание партнерству в торгово-экономической сфере и взаимному увеличению товарооборота, развитию транспорта и расширению транспортных сетей.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что визит прошел плодотворно, практически по всем вопросам двусторонних отношений есть понимание и поддержка.

«Мы подписали солидный пакет документов, направленный на развитие отношений между нашими странами», — отметил он.

Во время визита подписали 11 двусторонних документов в сфере коммуникации, транспорта, сельского хозяйства, культуры, образования и других.
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