Сапару Исакову объяснили, что нужно сделать для привлечения инвестиций

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заед Аль Нахаяна на III Всемирные игры кочевников.

Их встреча состоялось в рамках VI Всемирного саммита правительств в городе Дубай (ОАЭ). Стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций на внутренний рынок КР, а также рассмотрели возможность открытия новых авиарейсов.

Глава правительства КР также отметил, что кыргызской стороне в целях создания максимально комфортных условий для граждан интересен опыт ОАЭ по внедрению передовых цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности.

Сапар Исаков подчеркнул важность активизации работы между странами и обмен опытом в данной сфере.

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаян подчеркнул, что для привлечения иностранных инвесторов на внутренний рынок Кыргызстану необходимо обеспечить безопасность иностранного капитала, а также улучшить систему связи и транспортного сообщения.

Он отметил, что ОАЭ готовы оказать всяческое содействие Кыргызстану.

Стороны также договорились о взаимных визитах в течение 2018 года для выработки более детальных предложений по развитию двустороннего сотрудничества.