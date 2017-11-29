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Власть

Гюлен ни при чем. В парламенте объяснили, почему не приняли отчет главы ТЮРКПА

Члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности признали работу полномочного представителя Жогорку Кенеша в ТЮРКПА (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран. — Прим. ИА «24.kg») Алтынбека Мамаюсупова неудовлетворительной.

Как сообщали ИА «24.kg», в ЖК на это место рекомендуют советника Посольства Кыргызстана в России — Манаса Жолдошбекова. В парламенте отметили, что Алтынбека Мамаюсупова депутаты раскритиковали, потребовав его отставки не только потому, что он подготовил плохой отчет. Основная причина в том, что Мамаюсупов является так называемым «гюленовским кадром».

Однако заместитель председателя комитета Каныбек Иманалиев в разговоре с ИА «24.kg» опроверг это. По его словам, ему ничего не известно о том, что Мамаюсупов как-то разделял взгляды Гюлена и был его последователем.

«Я, как и большинство моих коллег, проголосовали против его отчета, потому что он был очень скудным и сырым. Особенно на фоне доклада представителя в МПА СНГ Нурбека Сатыбалдиева. Мамаюсупов действительно не очень хорошо и активно работал. А про его связи с Гюленом мне ничего не известно. И о рекомендации МИД отправить Алтынбека Мамаюсупова в отставку я тоже ничего не знаю. Я директив ни от кого не получал», — подчеркнул Каныбек Иманалиев.

Ранее прошла информация, что Турция требует экстрадиции 45 сторонников Феттулаха Гюлена. В том числе и из Кыргызстана.

Широкомасштабные гонения в отношении выпускников учебных заведений Гюлена начались после попытки госпереворота. Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Погибли более 240 человек, более 2 тысяч человек получили ранения. Мятеж подавили. После в Турции арестовали более 50 тысяч человек, уволили более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
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