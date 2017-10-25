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Власть

Новый президент Сооронбай Жээнбеков совершит свой первый визит в Россию

Выигравший в Кыргызстане президентские выборы Сооронбай Жээнбеков может совершить первый визит в Москву (Россия). Об этом ИА «24.kg» сообщил источник в дипломатических кругах.

Он отметил, что официальные итоги еще не объявлены, как и не определена дата инаугурации. «При этом очевидно, что первый визит будет совершен в Россию, чтобы продемонстрировать приверженность», - сказал источник.

На вопрос, может ли первый визит состояться в Казахстан в свете возникших трудностей на кыргызско-казахской границе, источник заметил, что сейчас работает большая группа под руководством первого вице-премьер-министра, и вопрос границ должен решиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЦИК готов объявить результаты выборов 28 октября. Выборы президента состоялись в Кыргызстане 15 октября. По предварительным данным, большинство голосов (54,79 процента) набрал выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков.
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