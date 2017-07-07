Мэрия Кара-Балты: Сессия горкенеша состоялась, избран вице-спикер

В мэрии Кара-Балты ИА «24.kg» опровергли срыв сессии городского кенеша. В муниципалитете заявляют, что сессия состоялась. Вчера депутаты выбрали вице-спикера.

По данным пресс-службы, на сессии 6 июля присутствовали 19 депутатов из фракций СДПК, «Мекеним-Кыргызстан», «Элдик—Народная» и «Республика». Они единогласно проголосовали за кандидатуру Болотбека Исмаилова в качестве вице-спикера Кара-Балтинского городского кенеша.

Напомним, что на сессию не явились 12 депутатов из коалиции меньшинства. Они протестуют против кандидатуры Данияра Шабданова на пост мэра Кара-Балты.