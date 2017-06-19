Госвизит Атамбаева в Россию. Последний перед президентскими выборами

Президент Кыргызстана сегодня отправляется с государственным визитом в Россию. Алмазбека Атамбаева пригласил в гости лично Владимир Путин. Это первый государственный визит президента в Россию. До этого он за годы президентства совершил два госвизита — в Китай (в мае 2014 года) и в Индию (в декабре 2016-го).

В России Алмазбек Атамбаев посетит три города — Москву, Уфу и Казань.

Два десятка президентских встреч

Россия — основной стратегический партнер и рынок сбыта для Кыргызстана. Это подтверждают довольно частые встречи лидеров двух государств. С 2012-го по 2017 год Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин встречались 20 раз. Только в этом году они три раза обсуждали двусторонние отношения. Президенты используют любую возможность, чтобы поговорить.

Алмзбек Атамбаев и Владимир Путин регулярно созваниваются. В этом году они трижды поговорили по телефону — 20 марта, по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, 24 апреля и 5 мая.

Четвертая за полгода встреча лидеров двух стран состоится 20 июня в Москве. Как сообщается на официальном сайте президента России, стороны обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и наметят меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях.

«Кроме того, состоится обмен мнениями по различным аспектам продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, по ряду актуальных международных и региональных проблем», — прокомментировали в пресс-службе Кремля.

Торговля, мигранты и вооружение

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Кыргызстаном установлены 20 марта 1992 года. Базовыми политическими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 10 июня 1992-го и Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве от 27 июля 2000 года.

Во время госвизита ожидается подписание еще одного важного политического документа - декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией.

С Россией мы дружим давно. В этом сотрудничестве можно выделить три главные сферы. Одна из них — военное и военно-техническое сотрудничество. Именно Россия последние годы поставляет в Кыргызстан вооружение и военную технику. На недавнем заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ стало известно, что РФ готова вложиться в реанимацию простаивающих в Кыргызстане предприятий оборонного комплекса.

Второе важное направление сотрудничества — торговля. Россия — основной рынок сбыта кыргызской продукции. С вхождением в Евразийский экономический союз мы стали больше возить туда товаров. По итогам первого квартала 2017 года экспорт составил $327,6 миллиона, увеличившись по сравнению с 2016-м на 22,8 процента.

Третье важное направление в сотрудничестве двух стран — миграция. За пределами Кыргызстана находится более полумиллиона наших граждан. Большинство из них трудятся в России. Поэтому государству крайне важно защитить их интересы. На 1 апреля в России находилось 612 тысяч кыргызстанцев.

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС наши граждане получили ряд послаблений. Однако до сих пор остается актуальным вопрос вывода из черного списка мигрантов из КР, которым запрещен въезд в Россию.

За пять месяцев мигранты перевели в Кыргызстан $615,1 миллиона

«Одной из проблем в России является так называемый черный список, куда в 2014 году включили 180 тысяч человек. За два года при помощи депутатов, президента, премьер-министра список сократился до 106 тысяч. Надеемся, в 2017 году он сократится еще на 44 тысячи человек», — заявил на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заместитель председателя Государственной миграционной службы Алмаз Асанбаев.

Ставка на российские регионы

Кроме Москвы Алмазбек Атамбаев посетит столицы Башкортостана и Татарстана — Уфу и Казань. Отмечается, что там обсудят развитие межрегионального сотрудничества. Проще говоря, Кыргызстан хочет наладить торговые контакты с регионами России. И речь не только о возможности поставлять сюда товары, но и о создании совместных предприятий в самом Кыргызстане.

В 2016 году товарооборот между Кыргызстаном и Башкирией составил $30,7 миллиона: экспорт - $29 миллионов, импорт - $1,7 миллиона.

Пока экономическое сотрудничество с регионом только налаживается. А вот культурно-гуманитарное развивается активно. В Кыргызстане действуют Общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр «Туган тел» Ассамблеи народа Кыргызстана, в Ошской области — Башкирский общественный центр «Ак тирма», в Караколе — Татаро-башкирское общество «Татыулык», в Кара-Балте — Башкирско-татарский культурный центр «Идель». Такие же центры созданы в Таласе, Канте, Чолпон-Ате, Оше, Баткене, Токмаке.

Между ведущими вузами Кыргызстана и Башкирии подписано более 30 договоров о сотрудничестве. В 2016/2017 году в вузах Башкирии учились 60 студентов из Кыргызстана.

В Башкирии зарегистрирована региональная общественная организация «Кыргызский культурный центр «Ала-Тоо», которая в 2013 году стала обладателем гранта в 200 тысяч рублей от президента этой республики.

Что касается Татарстана, то сотрудничество с ним строится на основе Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 4 апреля 1996 года.

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Кыргызстана и Татарстана оценивается в $27,3 миллиона. По сравнению с 2015 годом он снизился в 1,5 раза.

Импорт также сократился в 1,5 раза — до $27,1 миллиона, а вот экспорт вырос в 1,9 раза — до $224,5 тысячи. Ведется сотрудничество с такими предприятиями Татарстана, как ОАО «КамАЗ», ПАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ», ОАО «Татхимфармпрепараты». Между Бишкеком и Казанью осуществляют регулярные авиарейсы.

В 2016/2017 учебном году в вузах Татарстана учились 593 студента из Кыргызстана.

В Татарстане зарегистрирована национально-культурная автономия кыргызов «Ынтымак», входящая в число 35 общин республики.

В Кыргызстане работает Татарско-башкирскый культурный центр «Туган тел». Татарская диаспора в республике насчитывает 50 тысяч человек. Кыргызская сторона регулярно участвует в Казанском международном фестивале мусульманского кино, международных театральных, музыкальных и других фестивалях тюркских народов. А татарская сторона постоянно проводит в Кыргызстане национальный праздник Сабантуй.