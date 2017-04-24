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Власть

Минфин КР выступил против стипендии для народных артистов СССР

«Нигде нет таких обездоленных деятелей культуры, как в Кыргызстане», — заявил сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Садык Шер-Нияз («Ата Мекен»).

По его словам, в республике осталось всего 4–5 народных артистов СССР. «Но подумать о их пенсионном обеспечении мы не можем. Президент страны объявляет 2017-й Годом нравственности, воспитания и культуры, а мы бездействуем. А как повышаем зарплату прокурорам и судьям, вы всегда готовы. Если государство не может обратить внимание на культуру, что это за государство?» — возмутился Садык Шер-Нияз, обращаясь к представителям Минфина.

Министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков отметил, что в 2016 году они вносили предложение установить народным артистам СССР ежемесячные стипендии в 20 тысяч сомов, но Минфин вынес отрицательное заключение.

Представители кабмина отметили, что подумают над этой проблемой. «Пока вы будете рассматривать вопрос, люди уйдут в мир иной», — заметил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50349/
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