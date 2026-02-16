Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит

В Кыргызстане продолжаются афтершоки после отставки Камчыбека Ташиева. Первый день недели, и сразу несколько знаковых кадровых перестановок и системное интервью Садыра Жапарова государственному агентству «Кабар». Попробуем разобраться, что именно происходит.

Ушла эпоха

Самый громкий эпизод последнего времени — это, конечно, отставка Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров.

Садыр Жапаров в интервью «Кабару» подтвердил: Ташиев не вернется на государственную службу и должен восстановить здоровье. Он также подчеркнул, что отношения между ними остаются дружескими, но политическая конфигурация изменилась.

Причины отставки Камчыбека Ташиева глава государства объясняет несколькими факторами. В том числе, это решение, по словам президента, было принято, чтобы избежать раскола в обществе и сохранить стабильность, а также потому, что были попытки использовать структуру ГКНБ «вне рамок закона». Кроме того, внутри силовых структур накопился запрос на обновление.

Садыр Жапаров несколько раз повторил, что в кадровой политике не существует деления на «команду Жапарова» и «команду Ташиева» и основным критерием остается профессионализм и служение государственным интересам.

Перестановки в силовых структурах и правительстве

Уход Ташиева стал триггером широкой перестройки управленческой вертикали. Часть его ближайших соратников были отстранены или переведены на другие позиции. Самые знаковые в этом ряду, это, пожалуй, отставка торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу и главы бишкекского управления ГКНБ Эльдара Жакыпбекова. А также смена всех заместителей главы ГКНБ. Там появились новые руководители и изменена структура.

Такие перестановки говорят о системном перезапуске силового блока, когда от прежнего уклона к персональной власти весь силовой блок и спецслужбы, в частности, переходят к более институциональной модели, когда «контора» работает исключительно в рамках закона и под контролем президента как гаранта стабильности.

Борьба с коррупцией без пиара

Отставка Камчыбека Ташиева с поста главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана стала своего рода рубежом и в антикоррупционной политике страны. Именно с именем Ташиева в последние годы ассоциировалась жесткая, демонстративная борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Были громкие задержания, публичные заявления, резонансные уголовные дела. В обществе появился страх, брать взятки стало опасно. И этот психологический эффект нельзя недооценивать. Чиновники стали осторожнее, бизнес — осмотрительнее, многие коррупционные схемы были заморожены.

Однако при всей внешней динамике системной институциональной модели так и не было выстроено. Антикоррупционная политика держалась прежде всего на персональном факторе — на жесткости конкретного руководителя и ресурсе силового блока. Это создавало эффект быстрых результатов, но не гарантировало устойчивости. В последнем интервью Садыр Жапаров еще раз подчеркнул, что борьба с коррупцией и организованной преступностью идет круглосуточно и будет продолжаться. Но без показательных «маски-шоу» и излишнего пиара.

По сути, речь идет о переходе от демонстративной модели к более тихой, процедурной, с четкими правилами, регламентами и неотвратимостью наказания. Это безусловный плюс. Борьба с коррупцией должна стать функцией государства, а не одного силовика.

Однако, особенно на переходном этапе, важно сохранить баланс.

Потому что общество привыкло к видимой борьбе.

Для многих именно публичность была доказательством того, что государство действительно действует. Поэтому разумное соотношение публичности, но не излишней, как это было раньше, а допустимой и одновременного выстраивания антикоррупционной системы даст самый эффективный результат. Сохранит реноме власти, как непримиримого борца с коррупцией и криминалом на уровне общественного мнения, и вместе с тем позволит создать крепкую системную государственную броню против коррупции.

Опасение раскола и ответ президента

Отставка Камчыбека Ташиева вновь запустила в публичном пространстве старую дискуссию о возможном дисбалансе между севером и югом страны. Однако, если внимательно проанализировать политическую конфигурацию и последние заявления президента, становится очевидно, что драматизировать ситуацию нет никаких оснований.

В последнем интервью Садыр Жапаров прямо подчеркнул, что не допустит раскола по региональному принципу и что государственная политика не может строиться на противопоставлении севера и юга. Это был не случайный акцент.

Глава государства фактически зафиксировал, что эпоха неформальных региональных квот должна уходить в прошлое.

Важно понимать и другое. Политическая команда Садыра Жапарова всегда включала сильных представителей южных регионов. Сохраняется это и сейчас. В окружении президента по-прежнему остаются влиятельные фигуры из южных областей, как в правительстве, администрации, так и в парламенте.

Однако система постепенно уходит от логики географии к логике компетенций. Для Кыргызстана, где исторически баланс между севером и югом часто становился фактором политической турбулентности, это принципиальный момент. Если кадровая политика действительно будет строиться на профессионализме, а не на неформальных региональных договоренностях, то отставка одного, пусть и влиятельного политика, никогда не приведет к системному дисбалансу. И если эта формула закрепится, это станет шагом к более зрелой политической модели страны.