Исполняющий обязанности председателя ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков пообещал выполнить все задачи, поставленные президентом. Об этом он заявил сегодня журналистам.

По его словам, «реформы будут». При этом он не уточнил, какие именно реформы намерен проводить.

«Мы выполним все задачи, поставленные перед нами президентом. Все необходимые реформы будут проведены», — ограничился он.

Напомним, ранее Садыр Жапаров заявил, что в ГКНБ будет проведена качественная реформа.

«Если вчера перед национальной безопасностью стояли одни вызовы, то сегодня стоят совершенно другие. С учетом этих реалий в ГКНБ будет проведена качественная реформа, отвечающая современным угрозам и глобальным изменениям. Мир меняется, и в соответствии с этим наши государственные институты также должны двигаться вперед и обновляться», — отмечал глава государства.

Сегодня парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил кандидатуру Жумгалбека Шабданбекова на должность председателя спецслужб.