13:11
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Власть

Заявления Соловьева о СВО в Центральной Азии прокомментировала Мария Захарова

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике являются лишь частным мнением, а не официальной позицией России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, она ознакомилась с заявлениями и считает, что журналист выразил свое мнение в виде вопроса: «Там не было заявления. Там был как бы вопрос, я не знаю, риторический или там еще какой-то».

«Эти фразы были явно, абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России. Ну это просто, знаете, недопустимо заниматься такими манипуляциями. Нашу страну с Южным Кавказом и Центральной Азией исторически связывают отношения добрососедства и братской дружбы», — сказала Мария Захарова.

Напомним, что высказывания телеведущего Владимира Соловьева вызвали скандал. В одном из своих эфиров несколько дней назад он выразил мнение, что РФ, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

В МИД Армении заявили, что такие высказывания несовместимы с дружественными отношениями между Москвой и Ереваном.

А депутат Дастан Бекешев предложил признать его персоной нон грата. Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов призвал не воспринимать всерьез слова Владимира Соловьева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358105/
просмотров: 708
Версия для печати
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Бизнес
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
16 января, пятница
13:03
Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми внутренних маршрутах Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми в...
12:54
Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью
12:49
Швейники просят создать отдельный отдел по работе с ними при Минэкономики
12:41
Старые водительские права в Кыргызстане остаются действительными
12:36
В Бишкеке отметят 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда