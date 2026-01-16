Заявления Соловьева о СВО в Центральной Азии прокомментировала Мария Захарова

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике являются лишь частным мнением, а не официальной позицией России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, она ознакомилась с заявлениями и считает, что журналист выразил свое мнение в виде вопроса: «Там не было заявления. Там был как бы вопрос, я не знаю, риторический или там еще какой-то».

«Эти фразы были явно, абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России. Ну это просто, знаете, недопустимо заниматься такими манипуляциями. Нашу страну с Южным Кавказом и Центральной Азией исторически связывают отношения добрососедства и братской дружбы», — сказала Мария Захарова.

Напомним, что высказывания телеведущего Владимира Соловьева вызвали скандал. В одном из своих эфиров несколько дней назад он выразил мнение, что РФ, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

В МИД Армении заявили, что такие высказывания несовместимы с дружественными отношениями между Москвой и Ереваном.

А депутат Дастан Бекешев предложил признать его персоной нон грата. Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов призвал не воспринимать всерьез слова Владимира Соловьева.