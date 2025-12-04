Вопрос о введении упрощенного визового режима обсудили Казахстан и Евросоюз

Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме и соглашения о реадмиссии между РК и ЕС. Об этом сообщает МИД страны.

Отмечается, что запуск переговоров стал знаковым и символичным событием, совпавшим с юбилейной датой — в декабре исполняется 10 лет с момента подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Начало нового переговорного трека демонстрирует зрелость, глубину и стратегическую направленность отношений, последовательно развивающихся в течение десятилетия.

Подчеркнуто, что эти переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии. Это придает данному шагу историческое измерение.

Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Подтверждена готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая поспособствует упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.

РК и ЕС договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.

Реадмиссия — это согласие государства на обратный прием своих граждан (а также в некоторых случаях иностранцев, прежде находившихся или проживавших в нем), которые подлежат депортации из другой страны.