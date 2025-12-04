11:19
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

Вопрос о введении упрощенного визового режима обсудили Казахстан и Евросоюз

Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме и соглашения о реадмиссии между РК и ЕС. Об этом сообщает МИД страны.

Отмечается, что запуск переговоров стал знаковым и символичным событием, совпавшим с юбилейной датой — в декабре исполняется 10 лет с момента подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Начало нового переговорного трека демонстрирует зрелость, глубину и стратегическую направленность отношений, последовательно развивающихся в течение десятилетия.

Подчеркнуто, что эти переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии. Это придает данному шагу историческое измерение.

Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Подтверждена готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая поспособствует упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.

РК и ЕС договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.

Реадмиссия — это согласие государства на обратный прием своих граждан (а также в некоторых случаях иностранцев, прежде находившихся или проживавших в нем), которые подлежат депортации из другой страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353339/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Для граждан стран ЕАЭС упростят путешествия по железной дороге
Бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве
Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ
В Казахстане главного редактора издания «Орда» отправили под домашний арест
В Астане и Алматы зажгли знаковые объекты в поддержку кампании против насилия
В Кыргызстане 2028-й будет объявлен Годом Чингиза Айтматова
В Казахстане с 1 июля 2026 года мигрантов будут регистрировать по новым правилам
В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»
Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
4 декабря, четверг
11:16
Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последн...
11:10
Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену
11:02
Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 декабря
11:00
Садыр Жапаров оценил новейшие военные и авиационные технологии Пакистана