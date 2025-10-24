10:21
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Власть

Кабмин расширил полномочия ГСИН — ведомство сможет участвовать в бизнесе

Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся деятельности Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН). Новая редакция документа расширяет функции ведомства, позволяя ему участвовать в хозяйственных обществах с долей государства и заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом.

Согласно изменениям, ГСИН теперь имеет право:

  • выступать от имени государства в качестве учредителя юридических лиц;
  • реализовывать права акционера или участника в компаниях, где есть доля государства;
  • осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на улучшение условий содержания осужденных, развитие материально-технической базы исправительных учреждений и решение социальных вопросов заключенных.

Доходы от такой деятельности будут направляться на нужды пенитенциарной системы, включая ремонт и модернизацию тюрем, обеспечение осужденных и компенсацию дефицита бюджетного финансирования.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348349/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Имамидин Ташов прекратил голодовку в СИЗО, его состояние стабильно
Осужденных в Кыргызстане начали обучать профессии бариста
Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в СИЗО-1 Бишкека
В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса
Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН
В колониях Кыргызстана впервые прошло культурное мероприятие «Сармерден»
Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу
Камчыбек Ташиев вручил технику Департаменту охраны и конвоирования ГСИН
В Оше сносят бизнес-объекты бывших высокопоставленных чиновников вдоль Ак-Бууры
Эксперт из США расскажет, как бизнесменам из КР выйти на американский рынок
Популярные новости
Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за&nbsp;сексуальные домогательства Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства
Стало известно, за&nbsp;что уволили Болотбека Тиллебаева с&nbsp;должности главы НТРК Стало известно, за что уволили Болотбека Тиллебаева с должности главы НТРК
Встреча в&nbsp;Венгрии. Глава МИД России поговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;госсекретарем США Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Президент Кыргызстана перенес дату курултая Президент Кыргызстана перенес дату курултая
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
10:17
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организаци...
10:15
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
10:15
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
10:13
Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода
10:03
«Бишкек 2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы