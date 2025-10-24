Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся деятельности Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН). Новая редакция документа расширяет функции ведомства, позволяя ему участвовать в хозяйственных обществах с долей государства и заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом.

Согласно изменениям, ГСИН теперь имеет право:

выступать от имени государства в качестве учредителя юридических лиц;

реализовывать права акционера или участника в компаниях, где есть доля государства;

осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на улучшение условий содержания осужденных, развитие материально-технической базы исправительных учреждений и решение социальных вопросов заключенных.

Доходы от такой деятельности будут направляться на нужды пенитенциарной системы, включая ремонт и модернизацию тюрем, обеспечение осужденных и компенсацию дефицита бюджетного финансирования.

Постановление вступит в силу через десять дней.