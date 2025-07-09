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Власть

Развитие отношений с Таджикистаном — приоритет внешней политики Кыргызстана

Фото администрации президента КР. Встреча президента Кыргызстана Садыра Жапаров и председателя Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Файзали Идизода

«Развитие дружественных и добрососедских отношений с Таджикистаном является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана», — заявил президент Садыр Жапаров на встрече с председателем Палаты представителей Высшего собрания РТ Файзали Идизодой.

Президент Кыргызстана находится в Таджикистане с государственным визитом.

На встрече обсуждены перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, развития межпарламентского диалога, расширения взаимодействия в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Файзали Идизода подчеркнул важность углубления добрососедских отношений между двумя странами. Он пожелал Кыргызстану успехов в период председательства в ОДКБ, отметив активную роль страны в региональных процессах.

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По словам парламентария, в Палате представителей создали новую депутатскую группу дружбы с Кыргызской Республикой, которая будет способствовать развитию межпарламентских связей и укреплению двустороннего взаимодействия.

Глава государства предложил рассмотреть возможность создания двустороннего межпарламентского механизма с участием профильных комитетов и депутатских групп дружбы.

Отмечено, что такой формат взаимодействия мог бы придать дополнительный импульс конструктивному диалогу между Кыргызстаном и Таджикистаном на всех уровнях. Кроме того, предполагается, что он будет способствовать развитию культурных и диаспоральных связей между народами двух государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335727/
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