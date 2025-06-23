Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в Китай

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в город Тяньцзинь Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, он примет участие в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос −2025».

Адылбек Касымалиев выступит на панельной сессии на тему «Куда движется инициатива «Один пояс, один путь»?».

На полях форума председатель кабмина проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, премьер-министром Вьетнама Фамом Минем Тинем. Также в рамках визита запланированы встречи с руководителями ряда компаний и организаций.