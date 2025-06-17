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Власть

Садыр Жапаров назвал шесть ключевых направлений партнерства с Китаем

Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в рамках рабочего визита в Казахстан выступил на заседании второго саммита «Центральная Азия – Китай» в Астане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Саммит нацелен на обмен мнениями по всему спектру вопросов взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем. В мероприятии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Таджикистана – Эмомали Рахмон и Туркменистана – Сердар Бердымухамедов.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что Центральную Азию и Китай связывают исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям пройден огромный путь укрепления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства.

Садыр Жапаров акцентировал, что за последние два года этот формат наполнился практическим содержанием, новыми инициативами и направлениями.

«Сегодняшний формат нашей встречи мы рассматриваем, прежде всего, еще одной возможностью придать новый импульс делу укрепления наших связей по всем направлениям взаимного интереса», – с удовлетворением подчеркнул глава государства.

Президент обозначил шесть ключевых направлений для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Китаем: транспортно-транзитная связанность, энергетика, финансы и электронная коммерция, образование и наука, туризм, а также сфера безопасности.

В завершение Садыр Жапаров процитировал слова великого писателя Чингиза Айтматова: «Мир начинается с того, как ты живешь с соседом. И если в сердце твоем есть уважение — границы исчезают. Нет чужого горя, нет чужой беды. Мы живем рядом не случайно, а по исторической и духовной необходимости».
Ссылка: https://24.kg/vlast/333063/
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