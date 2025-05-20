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Власть

Судью Верховного суда Аската Сыдыкова предложили отстранить от должности

Совет судей предложил освободить судью Верховного суда Аската Сыдыкова от должности. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По словам постоянного представителя президента и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбека Абытова, дисциплинарная комиссия вынесла заключение о досрочном освобождении от занимаемой должности судьи.

Комитет одобрил данное предложение и направил его на рассмотрение парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329692/
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