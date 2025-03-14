Администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против банковского и нефтегазового секторов России. Об этом сообщает CBS News.

«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы РФ, еще больше ограничивая доступ России к платежным системам Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон не стал продлевать действие лицензии американского Минфина 8L, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за энергоресурсы РФ через российские банки, находящиеся под санкциями. Из-за отсутствия лицензии покупать нефть из России станет еще труднее, считают эксперты. Это может привести к скачку цен на $5 за баррель.

Российские финансовые учреждения, которые ранее освобождены от санкций, включали Внешэкономбанк, Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Банк «Зенит», Банк «Санкт-Петербург» и Центральный банк РФ.

Решение об ужесточении доступа к американской банковской системе затрудняет покупку российской нефти другими странами, что, в свою очередь, ограничивает ее мировое предложение.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что серьезно рассматривает возможности введения дополнительных санкций и таможенных пошлин против России. По его словам, такие меры могут быть применены до тех пор, пока не будут достигнуты соглашение о прекращении огня и окончательное мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в принципе согласен с предложением «прекратить боевые действия» в Украине, но есть нюансы.