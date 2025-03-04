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Власть

Золотодобывающие компании сбегают, не сделав рекультивацию — депутат

Компании, которые добывают рассыпное золото в Чаткале, сбегают, не сделав рекультивацию. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил депутат Джайлообай Нышанов.

На его вопрос, кто должен за них рекультивировать хвостохранилища, представитель Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора ответил, что данная обязанность возложена на акимов.

Нардепов это возмутило. По их мнению, нужно возродить экотехинспекцию, которая будет контролировать, чтобы предприятия не сбегали, оставив хвостохранилища.

Джайлообай Нышанов рассказал, что эти компании при получении лицензии показывают на своем счету менее миллиона сомов якобы на рекультивацию. Кроме того, предприятия получают лицензии на определенную территорию, а добычу ведут на территории в два раза больше положенной. За все это депутат потребовал предусмотреть ответственность для таких компаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321726/
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