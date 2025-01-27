Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил соглашение о гранте с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для финансирования подготовки первой фазы программы «Всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии».

По словам первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбека Керималиева, $4 миллиона пойдут на разработку проектно-сметной документации для обеспечения водой 126 сел Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей.

Замминистра проинформировал, что этих денег на подготовку проектно-сметной документации для 126 сел не достаточно.