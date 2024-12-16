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Власть

Адылбек Касымалиев временно возглавит кабмин и администрацию президента

Исполняющим обязанности главы Кабинета министров и руководителя администрации президента Кыргызстана назначен Адылбек Касымалиев.  Об этом сообщили собственные источники. 

Напомним, сегодня, 16 декабря, стало известно об уходе Акылбека Жапарова с поста председателя Кабмина.

из интернета
Фото из интернета. Адылбек Касымалиев

Адылбек Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1984 году как младший научный сотрудник Института экономики Госплана Кыргызстана. В разное время занимал ключевые должности в государственных органах: был начальником управления в Минфине, заместителем председателя Социального фонда, председателем Государственной налоговой службы и заместителем министра экономики. С 2015 по 2018 годы возглавлял Министерство финансов, а в 2022 году был назначен первым заместителем главы Кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314281/
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