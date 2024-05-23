Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление

Во время сессии вопросов к правительству в парламенте Армении Никол Пашинян заявил, что ему: «...известно о как минимум двух странах ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Те государства делали вид, что хотят помочь, или якобы помогали. Но хочу сказать, что в войне вопрос стоял даже не о Карабахе... Целью войны было прекращение существования независимого государства Армения». Цитату премьер-министра страны распространила армянская служба «Радио Свобода».

Фото из интернета. Никол Пашинян

Никол Пашинян сфокусировал внимание на заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко, где он во время своего последнего визита в Баку, обращаясь к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, напомнил, как они накануне «вашей войной за освобождение имели философский разговор за обеденным столом» и «пришли к выводу, что в этой войне можно победить».

По мнению Пашиняна, попытки «уничтожить Армению как независимое государство продолжались и после горячей фазы войны в мае 2021-го, сентябре 2022 и 2023 годов. Но они были неудачными».

Затем они еще раз пытались 9 мая 2024-го (скорее всего, премьер-министр страны имеет в виду акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. — Прим. 24.kg), и это снова не сработало. И не сработает. Никол Пашинян

Напомним, в последнее время Никол Пашинян неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями в адрес ОДКБ. Его основная претензия заключается в том, что организация не выполнила свои обязательства перед Ереваном, заняв выжидательную позицию во время войны в Нагорном Карабахе. В феврале премьер заявил, что Армения приостанавливает свое членство в ОДКБ, а в мае Ереван заявил, что прекращает платить взносы в бюджет организации.