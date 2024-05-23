04:30
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Власть

Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление

Во время сессии вопросов к правительству в парламенте Армении Никол Пашинян заявил, что ему: «...известно о как минимум двух странах ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Те государства делали вид, что хотят помочь, или якобы помогали. Но хочу сказать, что в войне вопрос стоял даже не о Карабахе... Целью войны было прекращение существования независимого государства Армения». Цитату премьер-министра страны распространила армянская служба «Радио Свобода».

из интернета
Фото из интернета. Никол Пашинян

Никол Пашинян сфокусировал внимание на заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко, где он во время своего последнего визита в Баку, обращаясь к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, напомнил, как они накануне «вашей войной за освобождение имели философский разговор за обеденным столом» и «пришли к выводу, что в этой войне можно победить».

По мнению Пашиняна, попытки «уничтожить Армению как независимое государство продолжались и после горячей фазы войны в мае 2021-го, сентябре 2022 и 2023 годов. Но они были неудачными».

Затем они еще раз пытались 9 мая 2024-го (скорее всего, премьер-министр страны имеет в виду акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. — Прим. 24.kg), и это снова не сработало. И не сработает.

Никол Пашинян

Напомним,  в последнее время Никол Пашинян неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями в адрес ОДКБ. Его основная претензия заключается в том, что организация не выполнила свои обязательства перед Ереваном, заняв выжидательную позицию во время войны в Нагорном Карабахе. В феврале премьер заявил, что Армения приостанавливает свое членство в ОДКБ, а в мае Ереван заявил, что прекращает платить взносы в бюджет организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294769/
просмотров: 4292
Версия для печати
Материалы по теме
В ОДКБ довольны переговорами по кыргызско-таджикской границе
Ценить жизнь и помогать другим. Кыргызстанцы о работе в гуманитарной организации
ОДКБ готова приступить к учениям. Они пройдут в трех странах
Никол Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ
ОДКБ является гарантом безопасности и защиты Кыргызстана — Марат Иманкулов
Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане
Армения намерена направить военного атташе в Кыргызстан
Кыргызстан ратифицировал протокол о миротворческой деятельности ОДКБ. О чем он
Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение о деятельности ОДКБ
Итоги-2023: полеты Жапарова, встреча экс-президентов в Дубае и аресты. Часть I
Популярные новости
Будущий минимальный размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Садыр Жапаров осмотрел тренировочный зал в&nbsp;управлении ГКНБ по&nbsp;Таласской области Садыр Жапаров осмотрел тренировочный зал в управлении ГКНБ по Таласской области
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами