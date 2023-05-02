Кабмин предлагает установить порог по долгам от 50 тысяч сомов для выезда из КР

Кабмин предлагает установить долговой порог для выезжающих из Кыргызстана от 50 до 100 тысяч сомов. Об этом в Twitter написал заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов.

Проблемы тысяч наших граждан возникают из за казуса несогласованности между исполн и судебной ветвями власти. Судебные исполнители возомнили себя судебным органом, а не правоохранительным. Официальная позиция Кабмина, что ограничения должны быть от 50 тыс или 100 тыс сом. https://t.co/zc4N60I6dN — Edil Baisalov (@baisalov) May 2, 2023

Он согласился с депутатом Дастаном Бекешевым, который ранее поднимал проблему введенных из-за задолженности ограничений на выезд, что кыргызстанцы стали заложниками казуса несогласованности между исполнительной и судебной ветвями власти.

«Судебные исполнители возомнили себя судебным органом, а не правоохранительным. Официальная позиция кабмина — ограничения должны быть от 50 или 100 тысяч сомов», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

Дастан Бекешев предложил установить долговой порог в 10 тысяч сомов. Если задолженность гражданина превышает эту сумму, он покинуть Кыргызстан не сможет. Нардеп также настаивает на том, чтобы у граждан была возможность сразу погасить долг через терминал и устранить препятствия к вылету.