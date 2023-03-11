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Власть

Жилой дом вместо футбольного поля. Вице-мэр Бишкека пообещал остановить стройку

Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев дал горожанам письменную гарантию о том, что в микрорайоне «Асанбай» не будут строить жилой дом на месте футбольного поля. Об этом 24.kg сообщил активист Урмат Джаныбаев.

По его словам, сегодня жители 6-го микрорайона и «Асанбая» вышли на акцию протеста к зданию муниципалитета. Их принял Нурдан Орунтаев.

«Жильцы микрорайонов попросили у меня информационной поддержки. Поэтому я пошел. Нас принял вице-мэр. Он дал слово офицера и поставил свою честь и достоинство на то, что строительства элиток на месте спортивных площадок в 6-м микрорайоне и «Асанбае» не будет», — сказал Урмат Джаныбаев.

Отметим, ранее жители микрорайона «Асанбай» просили мэрию Бишкека отозвать разрешение на строительство многоэтажного дома на месте футбольного поля.

Ранее депутат Дастан Бекешев также сообщил, что прокуратура Октябрьского района Бишкека отреагировала на строительство многоэтажного дома вместо футбольного поля в микрорайоне «Асанбай». Проведена проверка.

Ссылка: https://24.kg/vlast/260538/
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