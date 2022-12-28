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Власть

Не допускать роста цен на муку и хлеб просит депутат у кабмина

Кабинет министров должен принять меры, чтобы не допустить рост цен на муку и хлеб. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

Он отметил, что завтра состоится последнее заседание парламента в 2022 году.

«Если кабмин хочет внести изменения в НДС или принять другие меры, то мы готовы завтра рассмотреть этот вопрос. Сами знаете, что будет, если вырастут цены на муку и хлеб» сказал нардеп.

Спикер Нурланбек Шакиев сообщил, что завтра в Жогорку Кенеш придет глава кабмина Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254564/
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