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Власть

МИД призывает кыргызстанцев временно воздержаться от поездок в Таджикистан

В Министерстве иностранных дел призывают кыргызстанцев воздержаться от поездок в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что это связано с продолжающимися ограничительными мерами для граждан Кыргызстана на въезд в Республику Таджикистан.

«Министерство рекомендует кыргызстанцам временно воздержаться от любых поездок в РТ или транзитного маршрута следования в другие страны через территорию Таджикистана», — говорится в сообщении.

Для получения необходимой информации и консультации по вопросам въезда, выезда в соседнюю страну можете обратиться на горячую линию консульского департамента МИД КР и посольства КР в Таджикистане по номерам: +996999312002 — консульский департамент МИД КР (Бишкек); +992887782223 — посольство КР в РТ (Душанбе).
Ссылка: https://24.kg/vlast/254163/
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