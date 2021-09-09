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Власть

Трудовые мигранты из Кыргызстана просят увеличить чартерные рейсы в Россию

Мигранты, проживающие и работающие в России, попросили главу МИД Руслана Казакбаева увеличить количество чартерных рейсов и число сотрудников в консульских учреждениях. Об этом сообщает департамент информации министерства.

По его данным, 8 сентября Руслан Казакбаев провел онлайн-встречу с представителями кыргызских общественных объединений, бизнес-ассоциаций, диаспоральных организаций, а также с соотечественниками, проживающими в России, в частности в Москве и Московской области.

Во встрече также участвовали руководители соответствующих структурных подразделений центрального аппарата министерства и сотрудники посольства КР в РФ.

Обсудили актуальные вопросы и проблемы, касающиеся кыргызстанцев, проживающих и работающих в Москве и Московской области, а также в других регионах России — Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Сургуте, Красноярске, Самаре, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах.

Руслан Казакбаев призвал соотечественников принять активное участие в предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 28 ноября.

На онлайн-встрече участники подняли вопросы доставки груза 200, необходимости увеличения численности работников консульских учреждений, расширения географии и частоты чартерных рейсов, внедрения «Мекен карт» и другие. Участники также обсудили так называемый черный список подразделений МВД России по вопросам миграции, согласно которому установлен запрет на въезд на территорию страны за различные нарушения. Министр сообщил, что переговоры по вопросу вывода из черного списка и замены данной меры штрафом или другими менее строгими административными мерами будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206538/
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