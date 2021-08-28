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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Женщины обязательно попадут в парламент: комментарий ЦИК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне подписал новый закон о выборах. В ЦИК рассказали, как будет проходить кампания.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Тынчтыка Шайназарова, законом гарантированы мандаты для женщин. 54 кандидата в списке партии, из них 18 женщин, где они будут соревноваться между собой.

АСУ выведет цифры, и женщины, получившие наибольшее количество голосов, получат места в парламенте, независимо от того, скольким голосам будет равен один депутатский мандат.

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«Образно говоря, один мандат будет равен, скажем, 20 тысячам голосов, но это не распространяется на женщин. Даже получив тысячу голосов, она может быть депутатом. По 36 одномандатным округам для женщин, молодежи и ЛОВЗ будут трудности из-за того, что там такой градации нет. Там депутатом становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

ЦИК после назначения даты выборов в течение семи календарных дней должна утвердить схемы и границы избирательных округов, списки населенных пунктов, входящих в избирательные округа, и списки избирателей.

На сегодня в Кыргызстане право голоса имеют 3 миллиона 657 тысяч 805 граждан. Таким образом, на каждый из 36 округов приходится по 100 тысяч избирателей.

Ранее член ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал, сколько мандатов получит каждая область: «В Таласской области насчитывается 160 тысяч избирателей, в Нарынской — около 200 тысяч. Поэтому они получают по два мандата. В Иссык-Кульской и Баткенской области по 300 тысяч избирателей, у них по три мандата. В Бишкеке зарегистрировано более 400 тысяч избирателей, здесь будет сформировано четыре избирательных округа. В Чуйской области будет шесть округов, в Джалал-Абадской области — семь. В Ошской области и городе Оше проживает более 900 тысяч избирателей, поэтому для них предусматривается девять мандатов».

На предстоящих выборах не будет второго тура. Победителем станет набравший наибольшее количество голосов.

По новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 из них избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205449/
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