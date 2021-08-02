Как встречали Аскара Акаева. В Сети появилось видео из аэропорта «Манас»

В Сети появилось видео встречи экс-президента Аскара Акаева у трапа самолета в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке.

Отметим, сегодня в Кыргызстан прилетел бывший глава государства Аскар Акаев. Он сейчас находится на допросе в ГКНБ. На место прибыл глава ведомства Камчыбек Ташиев.

Пресс-центр ГКНБ сообщил, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.