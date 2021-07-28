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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Парламент — не ансамбль «Кыз-Бурак». Депутат просит снизить гендерную квоту

Депутат Жогорку Кенеша Аманкул Токтомамбетов предложил снизить гендерную квоту в парламент. С таким заявлением выступил он сегодня на заседании.

По словам нардепа, в списке партий не каждый третий, а каждый четвертый кандидат должен быть представителем другого пола.

«Я предлагаю в списке политорганизаций каждую четвертую указать женщиной. Я, конечно, понимаю, мне и жена из Чолпон-Аты звонит и возмущается моим предложением. Но если каждая вторая будет женщиной, то парламент превратится в ансамбль «Кыз-Бурак». По Конституции у женщин тоже достаточно прав», — заявил он.

Депутат Улукбек Ормонов отметил, что гендерная квота не относится только к женщинам. «Гендер — это не только женщина, но и мужчина. Уважаемые женщины, создайте партию и сделайте каждого четвертого кандидата мужчиной!» — предложил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202450/
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