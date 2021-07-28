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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутатки ответили члену «Бир Бола», предлагающему сократить гендерную квоту

Парламент с большинством женщин будет намного эффективным. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айсулуу Мамашова.

Отметим, сегодня парламент во втором чтении рассматривает законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Депутат Аманкул Токтомамбетов предлагает снизить гендерную квоту, чтобы в списке кандидатов от партий женщина была не каждой третьей, а четвертой.

«Парламент с большинством женщин будет эффективным. За эти годы у нас не было женщины- президента, и чего мы добились? Мы тут не песни поем. Не превращайте все в комедию. Женщины-депутаты работают над социальными вопросами, пишут множество законопроектов», — сказала Айсулуу Мамашова.

Женщины-депутаты выступили за сохранение 30-процентной гендерной квоты.

«Мы еле добились 30-процентной квоты для женщин. Давайте не будем делать шаг назад. Если сохраним квоту, в следующий созыв придут всего лишь 20 женщин», — добавила нардеп.

Коллегу поддержали и некоторые мужчины. Депутат Кожобек Рыспаев считает, что женщины украшают Жогорку Кенеш.

«Парламент — не ансамбль «Кыз-Бурак», — заявил сегодня член фракции «Бир Бол», бывший прокурорский работник Аманкул Токтомамбетов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202452/
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